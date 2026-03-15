Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fonti, 'l'Ue valuta rafforzamento della missione navale Aspides'

AA

BRUXELLES, 15 MAR - Bruxelles valuta un possibile rafforzamento della missione navale europea Aspides. Il dossier sarà oggetto di una riflessione, guidata dall'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, alla riunione dei ministri degli Esteri domani. Secondo fonti europee, non è attesa una decisione immediata, ma sono in corso valutazioni interne su come utilizzare al meglio gli strumenti già a disposizione e su un eventuale adattamento del mandato. Tra gli elementi allo studio figurano i contributi navali dei Paesi Ue e la capacità della missione - che attualmente opera nel mar Rosso, nel golfo Persico e nel golfo di Aden - di intercettare le minacce.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario