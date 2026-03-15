Fonti, 'l'Ue valuta rafforzamento della missione navale Aspides'

BRUXELLES, 15 MAR - Bruxelles valuta un possibile rafforzamento della missione navale europea Aspides. Il dossier sarà oggetto di una riflessione, guidata dall'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, alla riunione dei ministri degli Esteri domani. Secondo fonti europee, non è attesa una decisione immediata, ma sono in corso valutazioni interne su come utilizzare al meglio gli strumenti già a disposizione e su un eventuale adattamento del mandato. Tra gli elementi allo studio figurano i contributi navali dei Paesi Ue e la capacità della missione - che attualmente opera nel mar Rosso, nel golfo Persico e nel golfo di Aden - di intercettare le minacce.