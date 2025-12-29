Fonti Lega, soddisfatti del decreto Ucraina, priorità all'aiuto alla popolazione

ROMA, 29 DIC - "C'è soddisfazione perché i suggerimenti della Lega sono stati recepiti e si è data priorità agli strumenti difensivi, logistici e sanitari per aiutare la popolazione civile ucraina, piuttosto che ad altro". E' quanto fanno sapere fonti della Lega in merito al decreto sugli aiuti all'Ucraina. "Con l'auspicio che i negoziati avviati da Trump portino finalmente alla pace, sarà utile avere interlocuzioni con tutte le parti coinvolte, comprese le istituzioni russe. Ribadendo la propria posizione di equilibrio e chiarezza, come già avvenuto nel conflitto fra Israele e Hamas, l'Italia può e deve avere un ruolo centrale nella via del ritorno alla pace".