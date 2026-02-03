Fonti Lega, se Vannacci diserta siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare
AA
ROMA, 03 FEB - Secondo fonti della Lega, "Roberto Vannacci è stato convocato al consiglio federale di oggi, una riunione organizzata per parlare soprattutto di sicurezza. Se Vannacci deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare".
