Fonti Lega, nel decreto sia prioritario il sostegno civile all'Ucraina

ROMA, 26 DIC - "La Lega ha sempre detto di auspicare la pace e un decreto diverso da quelli del passato per forma e contenuti. In altre parole, abbiamo sempre sostenuto di voler parlare prioritariamente di sostegno civile, sanitario ed energetico e non solo di rafforzamento offensivo. La mediazione sta rispondendo pienamente a questi requisiti". Lo affermano fonti della Lega.

