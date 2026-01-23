Fonti Lega, FI nominò un politico alla Consob grazie alla legge Frattini
AA
ROMA, 23 GEN - "Ai dubbi di Tajani sulla nomina di un esponente politico alla presidenza della Consob rispondiamo con la legge Frattini. La norma non prevede alcun divieto o incompatibilità. D'altronde nel 2010 (governo Berlusconi IV) fu proprio Forza Italia ad indicare l'allora viceministro al Mef, Giuseppe Vegas, come presidente dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Due pesi e due misure?". Così fonti della Lega.
