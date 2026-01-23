Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fonti Lega, FI nominò un politico alla Consob grazie alla legge Frattini

AA

ROMA, 23 GEN - "Ai dubbi di Tajani sulla nomina di un esponente politico alla presidenza della Consob rispondiamo con la legge Frattini. La norma non prevede alcun divieto o incompatibilità. D'altronde nel 2010 (governo Berlusconi IV) fu proprio Forza Italia ad indicare l'allora viceministro al Mef, Giuseppe Vegas, come presidente dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Due pesi e due misure?". Così fonti della Lega.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario