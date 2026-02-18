Fonti, Lega condivide il richiamo di Mattarella, appello anche da Salvini

ROMA, 18 FEB - "L'autorevole richiamo al rispetto e alla moderazione del presidente Mattarella è pienamente condiviso dalla Lega, tanto che un appello in questo senso era già stato pronunciato anche da Matteo Salvini". Lo affermano fonti della Lega, osservando che "gli eccessi ci sono da entrambe le parti, tra i sostenitori del 'Sì' e del 'No': la Lega è convinta che le ottime ragioni per approvare la riforma della giustizia non abbiano bisogno di toni eccessivi".