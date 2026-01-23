Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fonti Istruzione, ad ora nessuna proposta concreta su revisione calendario

AA

ROMA, 23 GEN - Allo stato non ci sono proposte concrete su cui lavorare per la revisione del calendario scolastico. Eventuali proposte si valuteranno al momento opportuno. É quanto apprende l'ANSA da fonti vicine al Ministero dell'Istruzione. Oggi la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha parlato dell'ipotesi di una graduale revisione del calendario scolastico verso modelli europei, con pause più equilibrate durante tutto l'anno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario