Fonti Istruzione, ad ora nessuna proposta concreta su revisione calendario

ROMA, 23 GEN - Allo stato non ci sono proposte concrete su cui lavorare per la revisione del calendario scolastico. Eventuali proposte si valuteranno al momento opportuno. É quanto apprende l'ANSA da fonti vicine al Ministero dell'Istruzione. Oggi la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha parlato dell'ipotesi di una graduale revisione del calendario scolastico verso modelli europei, con pause più equilibrate durante tutto l'anno.