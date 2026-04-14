Fonti israeliane a media, 'sospensione memorandum non ha ripercussioni pratiche'

TEL AVIV, 14 APR - ''Non si tratta di un accordo di sicurezza, ma di un memorandum d'intesa privo di un vero e proprio contenuto, e la decisione non ha un significato pratico". Lo riporta Ynet citando una fonte israeliana in merito all'annuncio della premier Meloni sulla sospensione del rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele.