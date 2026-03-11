Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fonti Israele, nostro ambasciatore non è a Madrid dal 2024

AA

TEL AVIV, 11 MAR - Israele considera la decisione della Spagna di non far rientrare l'ambasciatrice spagnola Ana Maria Salomon Perez a Tel Aviv una 'situazione di reciprocità', dal momento che anche l'ambasciata israeliana a Madrid è gestita da un incaricato d'affari dal maggio 2024. Ossia, dopo che Israele richiamò l'ambasciatrice Rodica Radian-Gordon, in segno di protesta contro la decisione della Spagna di riconoscere uno Stato palestinese. Lo apprende l'ANSA da fonti israeliane.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TEL AVIV

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario