Fonti Farnesina ad amb. Mosca, 'cyberattacchi rivendicati da filorussi'

ROMA, 05 FEB - In merito alle critiche mosse dall'ambasciata russa in Italia per quanto dichiarato ieri dal ministro degli Esteri Antonio Tajani sui cyberattacchi lanciati in occasione delle Olimpiadi invernali, fonti della Farnesina precisano che "sono stati gli hacker filorussi di Noname057(16) ad aver rivendicato e motivato l'attacco cyber ad ambasciate italiane e alberghi delle Olimpiadi di Milano-Cortina". "L'Italia - proseguono le fonti - non ha alcun pregiudizio contro la Russia, non è in guerra con la Russia, ma condanna la violazione del diritto internazionale prodotta dall'invasione dell'Ucraina. E' una guerra che la Russia sta continuando a portare avanti uccidendo cittadini ucraini e distruggendo installazioni elettriche, ospedali e strutture civili. L'Italia sostiene tutte le iniziative di pace favorite dagli USA e rivolge un appello alle autorità russe a negoziare con spirito costruttivo al tavolo delle trattative".

