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Italia e Estero

Fonti europee, Ets essenziale per ridurre dipendenza dagli idrocarburi

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BRUXELLES, 18 MAR - Il sistema Ets "è essenziale per la nostra transizione energetica e industriale" ed è il modo migliore "per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili". Lo afferma un'alta fonte diplomatica europea alla vigilia del vertice Ue. "Se guardiamo alle crisi che stiamo vivendo è chiaro che siamo ancora troppo dipendenti dagli idrocarburi quindi l'ultima cosa da fare ora è cambiare il nostro piano, ritardando l'attuazione dell'Ets", aggiunge. E' possibile però che la Commissione suggerisca "alcune modifiche mirate e temporanee per determinati Stati membri".

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