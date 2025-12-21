Fonti Eliseo, 'ora di nuovo utile tornare a parlare con Putin'

ROMA, 21 DIC - "Ora che la prospettiva di un cessate il fuoco e di negoziati di pace sta diventando più chiara, è di nuovo utile parlare con Putin": lo affermano fonti dell'Eliseo a proposito della disponibilità dichiarata dal Cremlino di riprendere il dialogo tra il presidente russo e quello francese. "È positivo - si afferma - che il Cremlino abbia dato la sua pubblica approvazione a questo approccio. Il nostro obiettivo rimarrà quello di contribuire a una pace solida e duratura per l'Ucraina e l'Europa, in piena trasparenza con il presidente Zelensky e i nostri partner europei". Il presidente Macro - proseguono le fonti - "ha sempre sostenuto un dialogo impegnativo con la Russia. L'unica volta che Zelensky e Putin si sono incontrati è stato a Parigi nel dicembre 2019. All'epoca, avevamo adottato una tabella di marcia specifica per l'attuazione degli accordi di Minsk. L'invasione dell'Ucraina e l'ostinazione del presidente Putin hanno però posto fine a qualsiasi possibilità di dialogo. Ora che la prospettiva di un cessate il fuoco e di negoziati di pace sta diventando più chiara, è di nuovo utile parlare con Putin". Questo è quanto ha dichiarato il Presidente a Bruxelles nei giorni scorsi".