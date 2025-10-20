Giornale di Brescia
Fonti Chigi, trattative sui dazi guidate dalla Commissione

Palazzo Chigi osserva il lutto nazionale, con le bandiere a mezz'asta, per la tragica scomparsa dei tre carabinieri caduti nell'esplosione avvenuta a Castel d'Azzano, in provincia di Verona, durante un'operazione di servizio. Roma, 17 ottobre 2025. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI
ROMA, 20 OTT - "Le trattative commerciali - come noto - sono guidate dalla Commissione europea, trattandosi di competenza esclusiva dell'Unione". Così fonti di Palazzo Chigi specificano la portata delle polemiche nate dal fatto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato su Truth il tweet dell'attivista Maga Lynne Patton, con un video in cui si sosteneva che la premier Giorgia Meloni intende siglare accordi commerciali con Washington senza passare da Bruxelles. "È stata invece - spiegano le stesse fonti - da tempo avviata un'interlocuzione bilaterale, che affianca l'azione della Commissione, sul tema dei dazi antidumping prospettati dal Dipartimento del Commercio nei confronti di alcuni produttori italiani di pasta".

