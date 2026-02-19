Fonti Chigi, stupore per Macron, da Meloni vicinanza ai francesi

ROMA, 19 FEB - A Palazzo Chigi sono state accolte "con stupore" le dichiarazioni del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, sottolineando che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha espresso il suo profondo cordoglio e la sua costernazione per la drammatica uccisione del giovane Quentin Deranque e ha condannato il clima di odio ideologico che sta attraversando diverse nazioni europee". "Dichiarazioni che - aggiungono le stesse fonti - rappresentano un segno di vicinanza al popolo francese colpito da questa terribile vicenda e che non entrano in alcun modo negli affari interni della Francia".