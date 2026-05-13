Fonti Chigi, nessun vertice segreto, nel fine settimana Meloni in Grecia e a Cipro

ROMA, 13 MAG - "Nessun vertice segreto questo fine settimana in Grecia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà infatti sabato 16 maggio a un incontro con i leader del Sud Europa presenti per continuare a discutere di possibili iniziative coordinate per la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e orientale quale seguito immediato della dichiarazione a 4 (Italia, Grecia, Cipro, Malta) concordata a margine del Consiglio europeo informale di Cipro del 24 aprile". Lo affermano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che "nello stesso pomeriggio Meloni interverrà, sempre in Grecia, allo Europe-Gulf Forum, piattaforma di dialogo politico tra i Paesi europei e del Golfo, che si riunirà per la prima volta su impulso dell'Atlantic Council e di Antenna Group, iniziativa che Meloni aveva già sostenuto in un intervento in video in occasione del suo lancio ufficiale nel settembre 2025". La presidente del Consiglio, viene spiegato, aprirà i lavori insieme al primo ministro del Qatar e la mattina seguente "si recherà a Cipro per una visita bilaterale concordata già lo scorso febbraio, in occasione dell'incontro a Roma con il presidente Christodoulides". La partecipazione di Meloni "allo Europe Gulf Forum è la naturale evoluzione di una visione da lei lanciata in occasione del Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo dello scorso dicembre, vale a dire - spiegano fonti di Palazzo Chigi - creare degli ambiti di discussione e cooperazione che mettano insieme Europa, Mediterraneo e Golfo. Un'area attraverso la quale passa una quota decisiva del commercio globale, del fabbisogno mondiale di petrolio e gas naturale, dei fertilizzanti che sostengono la produzione agricola". "Da questa direttrice - rimarcano le stesse fonti - dipendono non soltanto la sicurezza energetica e alimentare delle nostre nazioni, ma in ultima analisi la stabilità dell'intero sistema internazionale". La premier "vede in questa responsabilità condivisa il possibile fondamento di una nuova cooperazione tra Mediterraneo e Golfo: una cooperazione capace di unire Occidente e Oriente, Europa, Africa e Asia, superando le divisioni di un contesto geopolitico sempre più competitivo". "Di questo e di altro - aggiungono ancora fonti di Palazzo Chigi - si discuterà sabato pomeriggio tra alcuni leader del Sud Europa ma non solo (sarà presente anche il presidente della Finlandia Stubb) e leader del Golfo, a partire dai primi ministri del Qatar e del Kuwait. Saranno presenti anche i vertici di alcune istituzioni finanziarie internazionali quali Fmi e Bce. Non sono invece coinvolti gruppi quali BlackRock o JP Morgan, come apparso erroneamente su alcuni organi di stampa".