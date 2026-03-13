Fonti Chigi, nessun negoziato con l'Iran sullo Stretto di Hormuz
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ROMA, 13 MAR - "In merito a quanto riportato oggi da organi di stampa internazionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri smentisce l'apertura di negoziati bilaterali o trattative dirette con l'Iran per garantire il passaggio delle navi italiane attraverso lo Stretto di Hormuz". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.
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