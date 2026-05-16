Fonti Chigi, Meloni segue con massima attenzione quanto accaduto a Modena

ROMA, 16 MAG - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato della Repubblica durante il premier Time. Roma 13 maggio 2026. ANSA/MASSIMO PERCOSSI La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con la massima attenzione quanto accaduto a Modena ed è in costante contatto con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, mentre la premier è impegnata all'Europe Gulf Forum a Navarino, in Grecia.