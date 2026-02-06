Fonti Cassazione, accolto il nuovo quesito per il referendum
AA
ROMA, 06 FEB - L'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia, nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. Lo si apprende da fonti della Cassazione, le quali specificano che l'ordinanza non è ancora stata depositata.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti