Fonti Cassazione, accolto il nuovo quesito per il referendum

ROMA, 06 FEB - L'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia, nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. Lo si apprende da fonti della Cassazione, le quali specificano che l'ordinanza non è ancora stata depositata.

