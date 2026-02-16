Giornale di Brescia
Fonte governo Berlino,Merz non andrà a Washington per il Board of peace

BERLINO, 16 FEB - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz non andrà a Washington per il Board of Peace. È quello che ha affermato all'ANSA una fonte del governo tedesco. Alla domanda se vi siano stati contatti con Giorgia Meloni, la fonte ha risposto: "Il cancelliere ha continuamente contatti con Meloni. Ma indipendentemente da questo è chiaro che non andrà a Washington".

BERLINO

