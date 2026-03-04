Fonte Ankara, 'Turchia non era obiettivo del missile iraniano ma base a Cipro'

(ANSA-AFP) - ISTANBUL, 04 MAR - La Turchia "non era l'obiettivo" di un missile lanciato dall'Iran, diretto verso lo spazio aereo turco e distrutto dai sistemi di difesa aerea della Nato, ha dichiarato mercoledì all'Afp un funzionario turco. "Riteniamo che mirasse a una base nella Cipro greca, ma che abbia deviato dalla rotta", ha dichiarato il funzionario, che ha preferito rimanere anonimo. (ANSA-AFP).