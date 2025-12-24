Giornale di Brescia
Italia e Estero

Fonte Afp, 'esplosione in una moschea in Nigeria, almeno 7 morti'

(ANSA-AFP) - MAIDUGURI, 24 DIC - Un'esplosione ha colpito una moschea nella città nigeriana di Maiduguri: lo afferma un leader di una "milizia anti-jihadista" sentito dall'Afp, secondo cui sette persone sarebbero state uccise dalla deflagrazione. Nessun gruppo armato ha finora rivendicato l'esplosione. Al momento le autorità non hanno pubblicato un bilancio ufficiale delle possibili vittime. Maiduguri è la capitale dello stato di Borno, dove sono presenti gruppi jihadisti come Boko Haram e la sua derivazione, Provincia dell'Africa occidentale dello Stato islamico (Isis), sebbene la città stessa non abbia subito attacchi di rilievo da anni. (ANSA-AFP).

