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Fontana visita lo stand della polizia al Salone del Libro di Torino

TORINO, 18 MAG - Visita questa mattina al Salone Internazionale del Libro di Torino del presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, che si è fermato allo stand della polizia di Stato allestito all'Oval del Lingotto. Ad accoglierlo il questore di Torino Massimo Gambino.  Nel corso della visita Fontana ha incontrato il personale della polizia presente al Salone del Libro e ha visitato gli spazi dedicati alle attività istituzionali e editoriali della polizia di Stato.

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