Fontana vede Giachetti, 'sollecitata soluzione per la Vigilanza Rai'

ROMA, 15 MAG - In relazione alla protesta del deputato Roberto Giachetti, è attivo alla Camera il presidio medico, con ambulanza. Sono state da subito accertate le condizioni di salute e il personale sanitario è a disposizione. Il Presidente Lorenzo Fontana ha incontrato il deputato in Aula esprimendo la sua apprensione e sincera preoccupazione per il protrarsi dello sciopero della fame e della sete e l'auspicio che si possa quanto prima trovare una soluzione. Per quanto riguarda il merito della protesta, come ribadito diverse volte, il Presidente Fontana torna a sollecitare una soluzione per la Vigilanza Rai, ricordando il monito del presidente della Repubblica affinché la Commissione possa esercitare appieno i suoi compiti. E' quanto si legge in una nota della Camera.