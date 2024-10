Fontana Trevi senza acqua, turisti lanciano monete in vasca

ROMA, 31 OTT - Fontana di Trevi completamente svuotata dall'acqua per permettere i lavori di restauro che dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno. E per consentire a italiani e stranieri il tradizionale lancio di monetine, è stata installata una vasca bianca a ridosso della recinzione che delimita tutto il cantiere. Si presenta così uno dei monumenti più belli e famosi della città eterna, visitato da circa 12 mila turisti al giorno, conosciuto, almeno in foto, in tutto il mondo. Il 7 ottobre sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria da parte della Sovrintendenza Capitolina, finanziati con le risorse "Caput Mundi".Tutta l'area della fontana è stata recintata con dei pannelli trasparenti che permettono di vedere la Fontana ma impediscono l'accesso. Ora la vasca è stata completamente svuotata.