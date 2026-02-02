Fontana Trevi, assessore Onorato 'già venduti stamattina 500 biglietti'

ROMA, 02 FEB - Oltre alle 3mila prevendite stamattina sul posto, sono stati venduti già 500 biglietti per entrare a Fontana di Trevi al costo di 2 euro. A dirlo è stato l'assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato. "Con 2 euro siamo morigerati - ha aggiunto l'assessore - a New York avrebbero chiesto 100 dollari, la nostra richiesta è un contributo alla bellezza e all'accoglienza". L'assessore ha aggiunto che "le transenne, che sono un obbrobrio, spariranno, ci sarà un arredo urbano in linea". Per minimizzare l'impatto visivo delle nuove recinzioni e per rispettare al massimo i valori storico-artistici del complesso monumentale, infatti, sono stati progettati moduli metallici con profilo che ricorda sia la geometria delle sagome curve dei colonnotti in travertino, sia i profili lineari delle recinzioni in ferro ottocentesche preesistenti. I moduli saranno armonizzati con la recinzione ottocentesca attraverso zincatura a polvere dei profili metallici e ad una successiva verniciatura opaca color ferro antico. L'installazione è del tutto reversibile grazie alla presenza di apposite piastre di ancoraggio collocate in corrispondenza della pavimentazione in sanpietrini, in modo da consentirne la rimozione senza intaccare le lastre in travertino che compongono il disegno della pavimentazione del plateatico.