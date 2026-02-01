Fontana si attiva per chiedere al governo un'informativa su scontri Torino

ROMA, 01 FEB - "Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si è immediatamente attivato per chiedere al Governo una informativa sui fatti di Torino". È quanto viene fatto sapere da Montecitorio. A sollecitare un intervento del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sono stati oggi i capigruppo di Fd di Senato e Camera, Lucio Malan e Galeazzo Bignami indicando in martedì la data possibile.