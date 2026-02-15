Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fontana, la Camera accoglie disponibiltà Tajani, ok a comunicazioni martedì

AA

ROMA, 15 FEB - "Ringrazio il Presidente Giorgia Meloni e il Ministro Antonio Tajani per la disponibilità manifestata a riferire in merito al Board of Peace, disponibilità che la Camera ha subito accolto organizzando le comunicazioni di martedì". Lo afferma il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario