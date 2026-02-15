Fontana, la Camera accoglie disponibiltà Tajani, ok a comunicazioni martedì
ROMA, 15 FEB - "Ringrazio il Presidente Giorgia Meloni e il Ministro Antonio Tajani per la disponibilità manifestata a riferire in merito al Board of Peace, disponibilità che la Camera ha subito accolto organizzando le comunicazioni di martedì". Lo afferma il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
