Fontana,io vedo una Russia che ha fallito, non una grande potenza

ROMA, 16 DIC - "Io vedo la Russia come un paese che ha fallito completamente questa guerra", "un boomerang". "Pensavamo ci fosse una grande potenza che in realtà non c'è. Loro dicono che Hitler e Napoleone non riuscirono ad invadere la Russia ed è vero". "Altrettanto vero è che neanche la Russia ha dimostrato grandissime capacità, anzi". Prima del 2022 "tutti pensavano che si sarebbe fatta un sol boccone dell'Ucraina", invece "l'avanzata è limitata". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana interpellato durante l'incontro con la stampa parlamentare, anche sulle posizioni di Matteo Salvini definite "indiscutibili" da Maria Zakharova.