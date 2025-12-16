Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fontana,io vedo una Russia che ha fallito, non una grande potenza

AA

ROMA, 16 DIC - "Io vedo la Russia come un paese che ha fallito completamente questa guerra", "un boomerang". "Pensavamo ci fosse una grande potenza che in realtà non c'è. Loro dicono che Hitler e Napoleone non riuscirono ad invadere la Russia ed è vero". "Altrettanto vero è che neanche la Russia ha dimostrato grandissime capacità, anzi". Prima del 2022 "tutti pensavano che si sarebbe fatta un sol boccone dell'Ucraina", invece "l'avanzata è limitata". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana interpellato durante l'incontro con la stampa parlamentare, anche sulle posizioni di Matteo Salvini definite "indiscutibili" da Maria Zakharova.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario