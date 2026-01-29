Fontana, inopportuna conferenza stampa di domani sulla 'Remigrazione'

ROMA, 29 GEN - "Ritengo inopportuna la conferenza stampa di domani. Spero che il deputato ci ripensi. Ho fatto quanto era nelle mie possibilità in questi giorni. Come già precisato, in questa e in precedenti Legislature, la responsabilità di contenuti e ospiti delle conferenze stampa è unicamente in capo ai parlamentari proponenti". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana in merito alla conferenza stampa di domani sulla 'remigrazione' organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele e che vede tra i relatori anche esponenti di Casapound. "Rivolgo - prosegue - il mio appello alla responsabilità e al rispetto delle istituzioni".