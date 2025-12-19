Fontana incontra il Papa, 'un onore, dal Natale speranza che invita alla pace'

ROMA, 19 DIC - "È stato per me un onore e una profonda gioia incontrare oggi, in udienza privata, il Santo Padre, a pochi giorni dal Natale. Le sue parole accendono una luce in un tempo segnato da grandi complessità. Ringrazio Papa Leone XIV per questo momento di dialogo e per il suo costante impegno a favore della pace. Le sue riflessioni richiamano la speranza che invita all'azione, al servizio del bene comune, e la testimonianza nella vita quotidiana dei valori e del messaggio cristiano: un dono prezioso, ancor più nel tempo che ci prepara al Natale". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.