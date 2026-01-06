Giornale di Brescia
Fontana, grazie a chi ha lavorato con impegno per il Giubileo

ROMA, 06 GEN - "La chiusura della Porta Santa segna la conclusione dell'Anno Santo, un tempo che ha visto milioni di pellegrini raggiungere Roma. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che, in questo periodo, hanno lavorato con straordinario impegno e grande professionalità per i servizi, l'accoglienza, la sicurezza. Il Giubileo si conclude in un momento tragico per il nostro Paese. Il pensiero va alle vittime della strage di Crans-Montana e alle loro famiglie, alle quali rinnovo la mia più sentita vicinanza. In questo giorno di grande valore simbolico, ricordiamo con affetto Papa Francesco e ringraziamo Papa Leone XIV per le sue parole di pace e di speranza, che indicano una strada possibile anche nei momenti più difficili. Il Giubileo ci ha invitato a cercarne il senso profondo, rifiutando ogni logica che riduce le persone a merce e riconoscendo invece ogni uomo e ogni donna nella loro piena dignità e interezza". Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana, oggi nella Basilica di San Pietro per la cerimonia di chiusura della Porta Santa, a conclusione dell'Anno giubilare, e per la Santa Messa dell'Epifania.

ROMA

