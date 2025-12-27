Fontana,grazie a chi ha condotto l'operazione per l'arresto dei finanziatori Hamas

ROMA, 27 DIC - "Rivolgo un plauso e un ringraziamento a chi ha condotto l'operazione che ha portato all'arresto di nove persone accusate di aver finanziato il terrorismo di Hamas. Il lavoro svolto testimonia l'impegno costante nella tutela della sicurezza e della legalità, a difesa dei valori democratici". Lo afferma in una nota il Presidente della Camera,Lorenzo Fontana.