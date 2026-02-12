Giornale di Brescia
Fontana, dispiaciuto per le parole di Gratteri, dibattito sia sobrio

ROMA, 12 FEB - "Sono stupito e dispiaciuto dalle recenti parole del procuratore Nicola Gratteri. Rinnovo il mio appello affinché il dibattito possa essere sobrio e costruttivo, consentendo ai cittadini di partecipare al voto con la giusta consapevolezza. Proprio stamattina abbiamo aperto alla Camera il ciclo di eventi in vista dell'80esimo anniversario dell'Assemblea Costituente e ho richiamato lo spirito di Padri e Madri Costituenti che hanno superato le divisioni lavorando insieme per il bene del Paese". Lo afferma all'ANSA il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sul tema del referendum.

