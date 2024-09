Fontana, attenzione internazionale ai cristiani perseguitati

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l'Assemblea di Confcommercio 2024, 12 giugno 2024. NPK ANSA / Ufficio stampa Camera +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++