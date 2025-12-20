Giornale di Brescia
Fontana, abbiamo tutti il dovere di essere costruttori di pace

ROMA, 20 DIC - "Abbiamo il dovere di essere tutti costruttori di ponti per la pace, come ha sottolineato nella sua prima benedizione urbis e orbis papa Leone XIV, al quale rinnovo i più sentiti auguri di Natale. Una pace da coltivare e preservare ogni giorno con costanza e determinazione nei rapporti tra Stati, così come nella relazione tra le persone. Difenderla e promuoverla è l'unica prospettiva possibile per garantire un futuro migliore ai giovani. Le nuove generazioni, a cui si dovrebbe cercare di assicurare il diritto alla salute, all'istruzione e a una vita dignitosa. Auspico che il Natale porti gioia e serenità e che il nuovo anno, pur nelle impegnative sfide, trovi ciascuno più consapevole e più attento agli altri". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana aprendo il tradizionale concerto di Natale, in corso nell'aula di Montecitorio. L'evento, che si inserisce nell'ambito della maratona Rai-Telethon per la ricerca e la cura delle malattie genetiche rare, si è aperto con l'inno d'Italia cantato dal coro dell'Associazione nazionale alpini di Milano. Successivamente si esibiranno la cantante Cecille e il Solevoci Gospel Choir.

ROMA

