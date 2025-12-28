Fondi ad Hamas: in Lombardia perquisizioni a Bergamo, Lodi, Milano e Monza

MILANO, 28 DIC - Per l'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas della Procura di Genova che ha portato agli arresti di nove persone, ieri sono state eseguite 17 perquisizioni in tutta Italia. In particolare in Lombardia sono stare realizzate a Milano, dove ha sede in via Venini l'associazione La cupola d'oro, considerata uno dei mezzi per spostare il denaro verso il Medio Oriente e poi in Palestina, a Bergamo, dove si trova un'altra delle associazioni legate al gruppo, La Palma, e ancora a Monza e nel Lodigiano. Nell'alloggio di uno studente a Sant'Angelo lodigiano, le forze dell'ordine hanno trovato ieri tre pc nell'intercapedine di un muro che gli inquirenti considerano particolarmente interessanti. Dalle intercettazioni è emerso che da tempo, soprattutto dopo l'arresto in Olanda di Abu Rashad, considerato uno dei maggiori collettori di finanziamenti per Hamas in Europa, c'era preoccupazione e di questo hanno parlato a più riprese Mohammed Hannoun e Abu Falastine decidendo di cancellare quanto era presente sul pc della sede dell'associazione La cupola in via Venini a Milano. Sede che è fra i diciassette luoghi perquisiti ieri dalle forze dell'ordine. Falastine lo scorso giugno aveva assicurato di avere "cancellato tutto" per dare poi il materiale salvato a persone di fiducia: "ho cancellato tutto... i vecchi files tutti cancellati... tutte le ricevute cancellate. Ovviamente ho tenuto una copia e l'ho messa in un hard disk e l'ho lasciata da un amico di fiducia".