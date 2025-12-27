Fondi ad Hamas, Hannoun stava per trasferirsi in Turchia

GENOVA, 27 DIC - Mohammad Hannoun, il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia, arrestato oggi nell'operazione di Digos e Guardia di finanza perché ritenuto membro del comparto estero di Hamas e al vertice della cellula italiana, stava per andare definitivamente in Turchia, per trasferire lì le sue attività di finanziamento all'organizzazione terroristica. Per questo, secondo la gip Silvia Carpanini, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sussisteva nei suoi confronti un "concreto e attualissimo pericolo di fuga". Dalle intercettazioni, è emerso che il programma di trasferirsi fosse ormai in fase di attuazione. Inoltre, secondo la gip del Tribunale di Genova, c'era anche il pericolo di inquinamento probatorio: secondo quanto accertato dagli investigatori, Hannoun e gli altri indagati avrebbero "ripetutamente ripulito" si legge nel provvedimento, i loro dispositivi elettronici.