Fondazione Unhate, '24% dei giovani sfiduciati e sotto pressione'

VENEZIA, 10 MAR - Il 24% dei ragazzi italiani appartiene alla categoria degli "sfiduciati sotto pressione": si tratta giovani che vivono il mondo come spaventoso, si sentono sopraffatti e poco capaci di agire, faticano nelle relazioni, e provano forte stanchezza e inadeguatezza, pur riconoscendo il valore del supporto psicologico. Il 17%, al contempo, risulta essere composto da "fiduciosi propositivi", aperti e attivi, con un buon equilibrio emotivo e relazionale, poca ansia e nessun senso di inadeguatezza. Vedono il mondo come pieno di opportunità e affrontano la complessità senza timori. Sono questi alcuni dei dati più significativi della prima iniziativa dell'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile in Italia promosso da Fondazione Unhate, realtà del terzo settore ideata da Alessandro Benetton e supportata da Edizione SpA, Mundys e Aeroporti di Roma. La ricerca, guidata da Mauro Magatti e intitolata "Fragile - Mappae mundi di una nuova generazione", analizza come i giovani italiani tra i 13 e i 24 anni reagiscono a un contesto caratterizzato da opportunità e da una libertà senza precedenti. Lo studio mappa i ragazzi in base alla loro capacità di aprirsi al mondo e di agire attivamente, e identifica complessivamente quattro profili generazionali, tra cui anche i "Moderati in transizione" (34%), il gruppo più vasto, caratterizzato da un equilibrio fragile e bisognosi di costante supporto per non scivolare nella crisi, e gli "Irrequieti in bilico" (25%). Questi ultimi, spinti dall'ansia da prestazione, oscillano tra grande attivismo e rischio di crollo per sovraccarico. "Con questo Osservatorio Permanente abbiamo voluto dotarci di uno strumento coerente con la missione di Fondazione Unhate: contrastare odio e violenza intervenendo sulle loro cause profonde e generando opportunità concrete per le giovani generazioni", commenta Benetton. "L'obiettivo è costruire contesti capaci di attivare il loro potenziale attraverso piani e progetti consapevoli, che rispondano in modo concreto alle loro esigenze".