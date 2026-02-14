Foibe:Fontana,condanna per atti vandalici a Norma Cossetto,Cividale e Firenze

ROMA, 14 FEB - "Condanno con fermezza i gravissimi atti vandalici ai danni dei monumenti a Norma Cossetto. Un vergognoso sfregio alla memoria, che oltraggia le vittime del dramma delle foibe e della violenza titina. Fatti come questo, a pochi giorni dal 10 febbraio, che abbiamo celebrato alla Camera dei deputati alla presenza del Presidente della Repubblica, evidenziano quanto lavoro sia necessario continuare a fare, ad ogni livello, per affermare il ricordo e la verità storica". Lo afferma il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dopo gli atti vandalici ai monumenti alla memoria di Norma Cossetto a Cividale del Friuli e a Firenze.