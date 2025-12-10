Giornale di Brescia
Fmi rialza la crescita della Cina al 5% nel 2025 e al 4,5% nel 2026

PECHINO, 10 DIC - Il Fondo monetario internazionale aumenta le stime sulla crescita della Cina nel 2025 e nel 2026, portata, rispettivamente, al 5% e al 4,5%. Le nuove proiezioni, diffuse al termine della missione dell'Art.IV, riflettono una revisione al rialzo dello 0,2% e dello 0,3% rispetto alle stime del World Economic Outlook (Weo) rilasciato ad ottobre dall'istituzione di Washington, guidata "dalle gradite misure di stimolo macroeconomico e dai dazi sulle esportazioni cinesi inferiori alle aspettative".

