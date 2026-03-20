'Flying Racquets', il grande tennis di Ray Giubilo per la ricerca sul cancro

CANDIOLO, 20 MAR - I gesti tecnici dei campioni, ma anche luci, colori, dettagli e momenti di tensione agonistica che definiscono l'essenza del grande tennis. Dopo 'Due cuori e una capanna' di Daniele Ratti, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha inaugurato la mostra fotografica - realizzata in collaborazione con Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo - 'Flying Racquets - Oltre la rete'. Trentacinque immagini di Ray Giubilo, selezionate e presentate dal direttore di Sky Sport Federico Ferri dal volume dello stesso Giubilo pubblicato dalla Casa editrice Allemandi e ora disponibile a fronte di una donazione presso l'Istituto di Candiolo per sostenere le attività della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. "In ogni scatto di Giubilo presente in mostra ritroviamo la stessa determinazione che anima i nostri medici, i ricercatori e i pazienti. Proprio come in una finale di Grande Slam, ogni traguardo della Ricerca nasce da un instancabile gioco di squadra, impegno e determinazione: oltre la rete, la vittoria più bella è quella che regala nuove possibilità di cura", sottolinea la presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli.