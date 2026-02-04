Flotta russa vicino alla Sardegna, monitorata da nave e aereo italiani

ROMA, 04 FEB - I movimenti nelle acque del Tirreno, vicino alla Sardegna, della flottiglia della Marina russa composta dal cacciatorpediniere Severomorsk, dalla petroliera Kama e dal cargo Sparta IV, sono attentamente monitorate da una fregata della Marina Militare italiana e da un aereo ATR 72MP dell'Aeronautica che fanno parte dell'operazione Mediterraneo Sicuro. Le tre unità sono transitate dal Canale di Sicilia ed invece di proseguire - come di norma - verso lo Stretto di Gibilterra, hanno deviato verso il Tirreno, dove da ieri stanno navigando avanti ed indietro a poca distanza dalle coste sarde ma sempre in acque internazionali. Della flottiglia faceva parte inizialmente anche il sommergibile classe Kilo Krasnodar. La navigazione dei mezzi di Mosca era stata seguita la settimana scorsa dalla nave della Marina italiana Virginio Fasan, parte dello Standing Maritime Group 2 della Nato. Non è la prima volta che navi russe - presenti in forza nel Mediterraneo - bordeggiano le acque italiane. Finora non hanno mai violato i limiti territoriali. I loro movimenti sono comunque attentamente monitorati sia dalle forze Nato che da quelle italiane.