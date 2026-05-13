Flotilla, 'pronti a salpare domani per Gaza dalla Turchia'

ISTANBUL, 13 MAG - La Global Sumud Flotilla è pronta a salpare domani con un convoglio di imbarcazioni diretto a Gaza dal porto di Marmaris, località della Turchia sud occidentale in provincia di Mugla e vicina all'isola greca di Rodi. Lo hanno annunciato gli attivisti durante una conferenza stampa a Marmaris. Il convoglio sarà formato in tutto da 54 imbarcazioni ha dichiarato Sumeyra Akdeniz Ordu, attivista turca del comitato della Flotilla, spiegando che oltre a una trentina di navi giunte dalla Grecia, il convoglio pronto a partire dispone di altre imbarcazioni che già si trovavano in Turchia. "Sono qui per annunciare ufficialmente che domani la nostra missione continuerà verso Gaza", ha affermato durante la conferenza stampa l'attivista palestinese Saif Abukeshek, che fa parte del comitato che guida la Global Sumud Flotilla. "Il governo genocida di Israele è una forza brutale di violenza, non hanno rispetto per i diritti umani, non hanno rispetto per il diritto internazionale, prendendo tutto questo in considerazione e prendendo in considerazione quello che succede da anni in Palestina abbiamo deciso di continuare", ha affermato Abukeshek, aggiungendo che saranno circa 500 gli attivisti sulle 54 imbarcazioni diretta a Gaza.