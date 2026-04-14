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Flotilla, la Procura di Roma contesta il reato di tortura

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ROMA, 14 APR - La Procura di Roma contesta anche il reato di tortura nell'indagine avviata dopo una serie di esposti presentati dai 36 attivisti italiani che hanno preso parte alla Global Sumud Flottila nell'ottobre scorso. Nel fascicolo il pm Stefano Opilio, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, procedono contro ignoti e già avevano ipotizzato i reati di sequestro di persona, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio. In base a quanto si apprende gli inquirenti sono pronti ad inoltrare una richiesta di rogatoria ad Israele. Nei mesi scorsi chi indaga ha ascoltato i partecipanti alla missione.

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