Flotilla, 'Greta Thunberg sarà liberata oggi'

epa12423109 Israeli navy vessels arriving at Ashdod port 02 October 2025 after intercepting boats carrying aid to Gaza and detaining activists aboard, including Swedish climate campaigner Greta Thunberg. Israel's Foreign Ministry announced that several vessels that form part of the Global Sumud Flotilla (GSF) had been stopped and that those aboard were being transferred to an Israeli port. EPA/ATEF SAFADI
ROMA, 06 OTT - L'attivista svedese Greta Thunberg sarà espulsa oggi da Israele in un volo per la Grecia: lo ha annunciato La Global Sumud Flotilla sui social. Thunberg sarà tra le oltre 70 persone di diverse nazionalità che oggi lasceranno Israele dopo essere state sequestrate a bordo della flottiglia di aiuti umanitari diretta a Gaza. Tra coloro che lasceranno Israele ci sono 28 cittadini francesi, 27 greci, 15 italiani e nove svedesi. Ventuno spagnoli sono tornati separatamente in Spagna domenica da Israele. Il rilascio lascia ancora diversi stranieri in custodia israeliana, tra cui 28 cittadini spagnoli.
