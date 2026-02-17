Giornale di Brescia
Floridia, 'l'11 marzo l'audizione di Rossi in Vigilanza Rai'

ROMA, 17 FEB - "Ho ricevuto risposta dall'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, alla convocazione in Vigilanza inviata la scorsa settimana. La sua audizione è fissata per l'11 marzo alle ore 20. È certamente una buona notizia il fatto che finalmente possa tenersi questa importante audizione, auspico che da quel momento tutte le attività ordinarie della commissione di Vigilanza possano ripartire regolarmente". Così la presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia.

Argomenti
ROMA

