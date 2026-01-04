Flashmob pro Pal dentro gli Uffizi, striscioni contro Israele e bandiere

FIRENZE, 04 GEN - Due striscioni con scritto "La resistenza palestinese è il vero capolavoro" e "Contro Israele: boicottaggio, disinvestimento", insieme a varie bandiere palestinesi, sono stati esposti questo pomeriggio nella sala del Botticelli della Galleria degli Uffizi da un gruppo di attivisti di Firenze per la Palestina. Un'iniziativa, spiegano in una nota, "di fronte ai capolavori di uno dei maestri del Rinascimento" per "sottolineare la straordinaria forza e determinazione del popolo palestinese che da 78 anni resiste al colonialismo, alla pulizia etnica, all'occupazione militare e al genocidio da parte di Israele". Alcuni visitatori, aggiungono, si sono poi uniti agli attivisti gridando "Free Palestine" e "Stop genocide".