Flash mob per la pace a Trieste, in piazza famiglie e comunità religiose

TRIESTE, 17 APR - Un flash mob per la pace si è svolto oggi a Trieste, con un centinaio di bambini e ragazzi, un'iniziativa che fa parte della rassegna delle "Piazze di Pace" promossa dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali. Al pomeriggio di festa ha preso parte anche il vescovo di Trieste, mons. Enrico Trevisi e il presidente della Comunità islamica di Trieste Akram Omar. L'evento è stato organizzato non a caso in piazza Perugino, un luogo teatro più volte negli ultimi anni di episodi di criminalità e microcriminalità, e dove il messaggio di pace, secondo i promotori, è fondamentale arrivi a tutti. "Il desiderio - ha detto il vescovo - è quello di abitare la città e abitarla con dei valori, con dei principi, abitarla stando insieme, creando delle relazioni che non sono di paura, non sono di diffidenza, sono di fiducia, però servono anche adulti che sappiano instaurare queste relazioni. L'aver scelto questa piazza nasce già dalla settimana sociale dei cattolici, che si è fatta qui a Trieste, e la volontà è quella di non lasciare che ci siano degli spazi abbandonati dove a prevalere sia l'aggressività e la violenza". Per Akram Omar "è molto importante stare insieme a parlare di pace, non in senso lato, serve passare delle parole ai fatti. Qualcuno vuole far diventare la pace di sinistra, qualcuno di destra, invece la pace è una responsabilità individuale, che va coltivata tutti i giorni. Dobbiamo operare tutti, se vogliamo che questa mostruosità, a livello globale, si fermi".