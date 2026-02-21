Giornale di Brescia
Flash mob di One Billion Rising in piazza del Campidoglio a Roma

ROMA, 21 FEB - One Billion Rising torna in piazza insieme a oltre 70 Paesi che organizzano eventi per affermare "con forza l'urgenza del rispetto e della libertà delle donne e per contrastare ogni forma di prevaricazione e abuso". A Roma l'appuntamento è cominciato alle 11.30 in piazza in Piazza del Campidoglio, con il patrocinio dell'assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti di Roma Capitale e in collaborazione con AssoDanza Italia, Amnesty International Italia, Differenza Donna e Amref Italia. Insieme alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Superiore Giorgi Woolf - spiega il Coordinamento One Billion Rising Italia - ci sono i ballerini e le ballerine di AssoDanza Italia, la coreografa di One Billion Rising Italia Linda Foster, l'attrice Valentina Melis, per leggere un suo monologo sulla violenza, e l'attore Fausto Sciaracca per interpretare un brano di V (Eve Ensler scrittrice e drammaturga statunitense, fondatrice del movimento globale no-profit One Billion Rising) dedicato agli uomini. Presente anche l'assessora capitolina Monica Lucarelli. In tutta Italia fino alla fine di marzo, con la partecipazione delle scuole medie e superiori di ogni regione e con il patrocinio di Amnesty International Italia, Amref Italia, Differenza Donna Ong, AssoDanza Italia e Assist - Associazione Nazionale Atlete, si terranno oltre 40 eventi da Bologna a Siracusa, da Brindisi a Merano, da Alghero a Messina. Flashmob, spettacoli, letture e iniziative pubbliche animeranno strade e piazze sulle note di "Break the Chain", simbolo della mobilitazione globale per chiedere che nessuna donna sia più picchiata, violentata, molestata, abusata, venduta, insultata, degradata o privata della propria libertà.

