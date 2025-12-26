Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fiumi del Ravennate verso la normalità, oggi l'allerta è arancione

AA

BOLOGNA, 26 DIC - È stata una notte di apprensione, nella pianura ravennate per il passaggio dei colmi di piena dei torrenti che ieri avevano superato la soglia rossa. Non ci sono stati problemi particolari e, grazie anche al fatto che da ieri ha smesso di piovere, i livelli idrometrici stanno tornando lentamente alla normalità. Oggi lo stato di allerta è stato declassato da rosso ad arancione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLOGNA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario