Fiumi del Ravennate verso la normalità, oggi l'allerta è arancione

BOLOGNA, 26 DIC - È stata una notte di apprensione, nella pianura ravennate per il passaggio dei colmi di piena dei torrenti che ieri avevano superato la soglia rossa. Non ci sono stati problemi particolari e, grazie anche al fatto che da ieri ha smesso di piovere, i livelli idrometrici stanno tornando lentamente alla normalità. Oggi lo stato di allerta è stato declassato da rosso ad arancione.